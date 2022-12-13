Başkan Erdoğan Türkmenistan’da

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Türkmenistan'a geldi. Başkan Erdoğan, yarın Avaza kentinde düzenlenecek olan zirvede, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

Zirve'de ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere, dost ve kardeş üç ülke arasındaki işbirliğinin her alanda daha da derinleştirilmesine dair atılacak adımlar ele alınacak.

Başkan Erdoğan, ayrıca zirve marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.