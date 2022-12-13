Bu da oldu! Ücretsiz sahayı paralı yaptılar

Gölbaşı'nda TOKİ bloklarının içindeki 2 halı saha, 10 yıldır ücretsiz kullanılıyordu. Halı sahaları bir derneğe kiralayıp ücretli yapan Mansur Yavaş, tepki gelince bir tanesini yine ücretsiz yapmak zorunda kaldı. Yavaş'ın astırdığı "Sahayı ücretsiz olarak açan Yavaş'a teşekkür ederiz" pankartı alay konusu oldu.

ÜCRETSİZ HALI SAHAYI PARALI YAPTILAR



Ankara Büyükşehir Belediyesi ücretsiz sahayı ücretli yaptı. Ücretsiz başka bir sahaya ise "Bu sahayı ücretsiz olarak açan Yavaş'a teşekkür ederiz" afişi asıldı

Gölbaşı TOKİ bloklarına 2012'de 2 halı saha yapıldı. Sahalardan birini kiraya veren Mansur Yavaş, tepki gelince birini tekrar ücretsiz yapmak zorunda kaldı. 10 yıldır ücretsiz halkın kullandığı sahanın girişine "Halı sahamız ücretsiz açılmıştır. Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz" afişi asıldı. Vatandaş, zaten ücretsiz olan halı sahaya "Yavaş'a teşekkür" afişi asılmasına tepki

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YÖNETİMİ KENDİ ASTIĞI PANKARTLA MANSUR YAVAŞ'A TEŞEKKÜR EDİYOR"



İbrahim Karaca: "Bir Pankart hikayesi.. Bu halı saha 10 yıldır ücretsiz olarak halka açıktı. Vatandaş tepki göstermiş o sebeple tekrar ücretsiz yapılmış diğer ikinci halı saha için mücadele devam ediyor. Bu pankartı yaptıran Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi kendi astığı pankartla Mansur Yavaş'a teşekkür ediyor pes."



Zihni Çakır: "Mansur Yavaş, Mansur Yavaş'a teşekkür edilmesini yanlış bulduktan 14 gün sonra Mansur Yavaş, Mansur Yavaş'a teşekkür pankartı asıyor! Yemin ederim başka bir ülkede olsa sokağa çıkarmazlar bu kafayı ama herif hala başı dik gezme edebiyatı yapıyor."



Ömer Faruk: "11 yıldır ücretsiz olarak kullandığımız, her yaştan sporseverin faydalandığı halı saha, yaptığınız ihale sonucunda artık paralı ve kapısına kilit vurulmuş durumda. Bulunduğumuz konumda spor yapabileceğimiz bir alan yok. Gençliğe verdiğiniz değer bu olmamalı."



Murat Er: "Teşekkür edilsin edilsin de bu garip.. Çünkü orası önce zaten bedava idi, sonra bu çapsızlar oradan bir şeyler kazanırız diye ücretli yaptı. Tepki gelince bir tanesi tekrar ücretsiz yapmak zorunda kaldı. Buna da teşekkür edilmez ki. Hadi teşekkür edildi, kabul etme arkadaş bu teşekkürü sende."



Bekir Giriş: "Gölbaşı TOKİ olarak gençlere yapılan bu haksızlığın bir an önce son bulmasını istiyoruz. Yoksa bu gençler ilk seçimde size gerekeni yapacaktır."

Murat Korkmaz: "Gölbaşı ilçesi Eymir Mahallesi içerisinde bulunan TOKİ bloklarının içindeki 2 adet halı saha yapıldığı 2012 yılından itibaren ücretsiz olarak özellikle çocuklar ve gençler tarafından yoğun bir şekilde kullanılıyordu. Yaklaşık 30 bin kişinin yaşadığı bir alanda bu iki hala saha dışında futbol oynayacakları bir yer bulunmamakta. ABB tarafından kiraya verilmek istenen bu sahalar gençlerimiz ve çocuklarımız için gerek sosyalleşmesi gerekse de kötü alışkanlıklardan uzak durmaları bağlamında önemli bir tesislerdir. Özellikle gençlerimizin ve çocuklarımızın yoğun olarak kullandıkları bu sahaları ABB tarafından bu karardan vazgeçmesini istiyor toki halkının kullanımına tekrar açmasını istiyoruz. PESDER Derneği bu kararından vazgeçmeli. TOKİ buraları ücretsiz konut sakinlerine yaptı"

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YAVAŞ: "ANKARA'YI TURİZM, SPOR VE SANAT MERKEZİ HALİNE GETİRECEĞİMİZE SÖZ VERİYORUZ"



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçimden önce ""Geleceğimizin teminatı gençlerimizin daha iyi koşullarda yaşaması boynumuzun borcudur. Ankara'yı turizm, spor ve sanat merkezi haline getireceğimize söz veriyoruz. Çarpık yapıya ve ranta uygulamalarına asla izin vermeyeceğiz. İnsanların mutlu, huzurlu ve sağlıklı olmadığı bir şehirde yolun da köprünün de asfaltın da pahalı oyuncakların da hiçbir değeri olamaz" ifadelerini kullanmıştı.