CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu ve Yavaş’a adaylık vetosu

6 YAŞINDA ÇOCUĞA İSTİSMAR OLAYI:

Bu olaya verilecek cezanın topluma örnek olması lazım. Biz her inanç grubuna saygılıyız. Kimsenin inancını sorgulamaya yetkili değilim. Ancak ahlaksızlık üzerine inanç inşa edilemez. Bu organize kötülükten kurtulmamız lazım. Bu olaya siyasi pencereden bakamayız. İnsani, ahlaki olarak bakmalıyız. Rezalet deyip cezalandırılmasını istemeliyiz.

TARİKATLARA BAKIŞ VE 28 ŞUBAT ÖRNEĞİ:

Bu olayın 28 Şubat ile bir ilgisi yok. 6 yaşındaki çocuğa sistematik tecavüz var. Olayı 28 Şubat'a bağlamak isteyenler, tecavüze meşruluk kazandırmak isteyenlerdir.

MASANIN HÜKÜMET PROGRAMI:

6'lı masanın hükümet programı olarak nitelendirdiğimiz metni bu hafta tamamlıyoruz. Anlaşılamayan noktalar kırmızı harflerle yazılıyor. Liderler son şeklini verecekler. Ayın 26'sında programı bitirmiş olabiliriz. Sonrasında kamuoyuna açıklamış olacağız.

CUMHURBAŞKANI ADAYI:

Aday belirleme konusunda önce hükümet programının ortaya çıkması lazım. Cumhurbaşkanı adayının da liderlerin de o yol haritasına göre konuşması gerekir. Biz 6'lı masa olarak istikrarlı şekilde devam ediyoruz. Henüz masada aday konusunu konuşmadık.

KILIÇDAROĞLU ADAY MI?

Biz kendi içimizde de 6'lı masada da aday konusunu konuşmadık. Buna 6 lider karar verecek. Yadırgadığım konu 'illa adayı açıklayın' Ali olsa ne olur Veli olsa ne olur. Biz sistemi değiştirmek istiyoruz. Aday kim olursa olsun 'arkadaş sistem ne olacak?' Seçilecek cumhurbaşkanı egosunu bırakıp güçlendirmiş parlamenter sisteme geçişi savunmalı, sağlamalıdır.

DOĞAL ADAY MI?

(Kılıçdaroğlu, CHP'nin genel başkanının cumhurbaşkanlığı için doğal aday olup olmadığı sorusuna)

Örgütün, 'doğal adayımız genel başkanımız' demesi yetmez. Diğer partilerin tabanlarında da genel başkanları için benzer görüşler var. Önemli olan 6 liderin göstereceği aday. Bu aday zaten kazanacak aday olacak.

SOYLU İLE POLEMİK:

(Şerefsiz tartışması)

O sözünü geri alması lazım. Burada sorgulanması gereken bu cümleyi kullanan kişi bakan olmalı mı olmamalı mı? O koltukta durduğu sürece bu tür durumlar ve söylemler her zaman olur.

HDP KAPATMA DAVASI:

Partilerin kapatılmasını doğru bulmuyoruz. Partilerin kapatılmasını zorlaştıran da zaten AK Parti idi.

PYD'YE BAKIŞ:

(Daha önce PYD'nin DEAŞ'a karşı Kürtleri savunan bir yapı olduğunu vurgulaması hatırlatılınca)

Salih Müslim'i (PYD terör örgütü sözde yöneticisi) kim, niye kırmızı halı ile davet etti. Önce bu açıklanmalı.

(Bu konuyu Sayın Davutoğlu'na sordunuz mu?) sorusu üzerine "O ayrı bir konu.)

ANAYASA PAKETİ VE CHP'NİN TUTUMU:

Hazırlanan metni gördük. Uzun bir vakit ayırıp bakma şansım olmadı. Ancak bunu anayasa hukukçularının da değerlendirmesi lazım.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ADAYLIK VETOSU

(Referanduma gitmeyecek bir çoğunlukla kabul edilmesi için destek verecek misiniz?) sorusu üzerine, "Bu konu yasayla da çözülebilir. Anayasa yönetmelik mi? Ama illa referanduma götüreceğim, deniliyor. Ben sıradan bir politikacı değilim. Bugün böyle yarın öyle söyleyemem.

İKİ BAŞKANA VETO:

İstanbul'da kavga var mı?

İstanbul İl Başkanımız ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız arasında kavga yok. Daha geçenlerde bir araya geldik. İkisinin alanı çok farklı.Biri belediyeyi yönetiyor, diğeri İstanbul'da seçimi kazanmamız için çalışıyor. İki belediye başkanımızın da (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) görevlerini başarıyla sürdürmelerini istiyorum. 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı konusunda nasıl karar alırsa, ben de Ekrem Bey de Mansur Bey de aynı anda duyacağız.

ASLI BAYKAL'A MESAJ:

Twitlerini ve açıklamalarını ciddiye almıyoruz.