Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçesi kabul edildi

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girdiği tarihten bu yana iyileşen ekonomik gösterge bulunmadığı" eleştirisine ilişkin Oktay, "Dünyanın birçok yerinde negatif büyümelerin olduğu bir dönemde, 2018-2022'de büyüme ortalama 4,2; 2021'de yüzde 11,4; 2003-2021 yani AK Parti iktidarlarına baktığınızda da yüzde 5,4." bilgisini verdi.

İstihdamın, 2018'de 28,7 milyon, 2022 sonunda ise 30,5 milyon olduğunu, 1,8 milyon artışın yaşandığını belirten Oktay, "İhracat, 2018'de 177 milyar dolar, 2022 sonunda 255 milyar dolar. 4 yılda 88 milyar dolar yani yüzde 50'ye yakın artış var. Seyahat gelirleri, 2018'de 25,9 milyar, 2022'de 42,5 milyar. 4 yılda yaklaşık 16,6 milyar. Yüzde 60'ın üzerinde artış. Bütçe açığı, birçok ülkede özellikle pandemi döneminde bütçe açıkları fırlarken 2019'da yüzde 2,9; 2020'de yüzde 3,5; 2021'de 2,8; 2022'de 3,4." dedi.