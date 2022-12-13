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Giriş Tarihi: 13.12.2022

İlgezdi’den işçiye: Sana hesap mı vereceğim?

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İlgezdi’den işçiye: Sana hesap mı vereceğim?
Ataşehir Belediyesi'nin 5 aydır maaşlarını alamayan işçileri, geriye dönük ücretlerini alamayacaklarının açıklanmasının ardından hafta sonlarını da dâhil ederek iş bırakma eylemi başlattı. İş bırakma kararının ardından belediye binasının önünde işçilerle buluşan CHP'li Başkan Battal İlgezdi, "Ayın 11-12'si gibi herkesin parası hesabında olacak" dedi. İlgezdi, bir işçinin sorusuna ise öfkeyle yanıt verdi. İşçinin "Başkanım sanatçılara konser verene kadar bizim bütçeyi ayıramaz mıydınız?" sorusunu "Sana hesap mı vereceğim?" şeklinde yanıtladı.
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İlgezdi’den işçiye: Sana hesap mı vereceğim?
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