SON DAKİKA | Bakan Yanık’tan 6 yaşındaki çocuğa istismar açıklaması: Tutuklu yargılama talep ettik

"HER İKİ SORUŞTURMAYA DA MÜDAHİL OLUYORUZ"

Bakan Yanık konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Prensipte altını çizmek istiyorum, mağdurun bizden korunma, barınma, gizliliğinin sağlanması noktasında bir talebi olursa her zaman her türlü desteği veririz. Hukuksal süreçte davanın bir tarafıyız, sadece bu davayı takip etmekle kalmayacağız. 2012 yılında mağdurun hastaneye başvurusuyla başlayan ve takipsiz kalan süreç hakkında kemik yaşı tespitine ilişkin sağlık bakanlığımız o dönemki doktorla alakalı soruşturma başlattı, Adalet Bakanlığı da soruşturma başlattı. Her iki soruşturmaya da müdahil oluyoruz.