SON DAKİKA | Bakan Yanık’tan 6 yaşındaki çocuğa istismar açıklaması: Tutuklu yargılama talep ettik

Son dakika haberine göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalına ilişkin açıklamalarda bulundu.
"BİZ TALEP ETTİK TARİH ÖNE ALINDI"
Bakan Yanık, dava tarihin öne çekilmesiyle ilgili, "Biz talep ettikten sonra davanın duruşma tarihi öne alındı." dedi. Dava 30 Ocak 2023 tarihinde görülecek.
"TUTUKLU YARGILAMA TALEBİMİZ İNCELENİYOR"
Bakan Yanık, "Sanıklarla ilgili tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Tutuklu yargılama talebimiz inceleniyor. Yakında karar verilecek." ifadelerini kullandı.
"HER İKİ SORUŞTURMAYA DA MÜDAHİL OLUYORUZ"
Bakan Yanık konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:
"Prensipte altını çizmek istiyorum, mağdurun bizden korunma, barınma, gizliliğinin sağlanması noktasında bir talebi olursa her zaman her türlü desteği veririz. Hukuksal süreçte davanın bir tarafıyız, sadece bu davayı takip etmekle kalmayacağız. 2012 yılında mağdurun hastaneye başvurusuyla başlayan ve takipsiz kalan süreç hakkında kemik yaşı tespitine ilişkin sağlık bakanlığımız o dönemki doktorla alakalı soruşturma başlattı, Adalet Bakanlığı da soruşturma başlattı. Her iki soruşturmaya da müdahil oluyoruz.
"KİM OLURSA OLSUN HİÇ GÖZÜNÜN YAŞINA BAKILMAZ"
Bu katalog bir suç, tutuklu yargılama talebinde bulunduk. Kim olursa olsun hiç gözünün yaşına bakılmaz. Tutuklu yargılama, yargılama önlemlerindendir. Mahkemelerin takdir yetkisi vardır. Bahis konusu olay, katalog suçlardandır. Tutuklanması gereken, tutuklamanın olayın gereği teşvik edildiği suçlardan biridir.
"MEVZUATTAN ALDIĞIMIZ YETKİYİ BU DAVADA KULLANACAĞIZ"
Bundan sonraki aşamalarda suçun tanımlanış biçimi, oluş biçimi, mağdurun bu anlamdaki haklarının korunması hakkında biz bütün yetkilerimizi mağdur lehine kullanacağız. Çok yakından dikkatle takip ettiğimiz bir dava. Mevzuattan aldığımız yetkiyi bu davada kullanacağız.''
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: İNSANLIK SUÇU
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalına ilişkin yaptığı açıklamada olayı lanetlediğini söyledi. Oktay, "Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız şartsız bir insanlık suçudur, faili kim olursa olsun lanetliyorum." ifadelerini kullandı.