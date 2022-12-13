SON DAKİKA | Bakan Yanık’tan 6 yaşındaki çocuğa istismar açıklaması: Tutuklu yargılama talep ettik

"MEVZUATTAN ALDIĞIMIZ YETKİYİ BU DAVADA KULLANACAĞIZ"

Bundan sonraki aşamalarda suçun tanımlanış biçimi, oluş biçimi, mağdurun bu anlamdaki haklarının korunması hakkında biz bütün yetkilerimizi mağdur lehine kullanacağız. Çok yakından dikkatle takip ettiğimiz bir dava. Mevzuattan aldığımız yetkiyi bu davada kullanacağız.''

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: İNSANLIK SUÇU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalına ilişkin yaptığı açıklamada olayı lanetlediğini söyledi. Oktay, "Taciz, istismar gibi olayların tümü amasız şartsız bir insanlık suçudur, faili kim olursa olsun lanetliyorum." ifadelerini kullandı.