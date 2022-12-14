AK Parti Grup Başkanvekili Tunç’tan ’İmamoğlu’ açıklaması: Kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır

TBMM AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, "İmamoğlu'nun YSK Üyelerine "ahmak" diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararı ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararıdır" dedi.

Yılmaz Tunç, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." sözlerini kullandı.

"BAĞIMSIZ YARGIYA MÜDAHALE SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Tunç, "Kararın, iktidarın talimatıyla verildiği iddiası karalama siyasetinden ibarettir. Yargı kararları eleştirilebilir, ancak bu kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devleti'dir, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale söz konusu olamaz.