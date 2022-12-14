Aylin Nazlıaka: İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam etmelidir

SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDIĞINDA ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine de değinen Nazlıaka, "6'lı masanın iradesinin üstünde bir cümle kullanmak istemem. Masa çalışma sürecini şu şekilde takvimledi. Önümüzdeki hafta komisyon toplantılarımızı gerçekleştireceğiz ve ortak bir politikalar metni çıkaracağız, 6 ittifak ortağı olarak arkasından seçim takvimi açıklandığında adayımızı açıklayacağız. Adayın açıklanma tarihi aslında seçim takviminin açıklanması ile doğru orantılı olarak belirlenecek" diye konuştu.