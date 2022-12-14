Aylin Nazlıaka: İmamoğlu ve Yavaş görevlerine devam etmelidir

Aylin Nazlıaka, Ereğli ilçesinde basın mensupları ile bir araya geldi. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aylin Nazlıaka, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'ın görevlerine devam etmeler, yönündeki düşüncesi de sorulan Aylin Nazlıaka, Aylin olarak bu düşünceye katıldığını söyledi.
Belediye başkanlarımız halk tarafından 2024 Mart ayına kadar görevlendirildiler diyen Nazlıaka, "Dolayısıyla görev sürelerini tamamladıktan sonra başka görevler için adaylık çok daha doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.
SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDIĞINDA ADAYIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ
6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecine de değinen Nazlıaka, "6'lı masanın iradesinin üstünde bir cümle kullanmak istemem. Masa çalışma sürecini şu şekilde takvimledi. Önümüzdeki hafta komisyon toplantılarımızı gerçekleştireceğiz ve ortak bir politikalar metni çıkaracağız, 6 ittifak ortağı olarak arkasından seçim takvimi açıklandığında adayımızı açıklayacağız. Adayın açıklanma tarihi aslında seçim takviminin açıklanması ile doğru orantılı olarak belirlenecek" diye konuştu.