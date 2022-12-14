Eski başkan Murat Hazinedar yakalandı

İstanbul'da CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve irtikap operasyonu düzenlendi. Zabıta Müdürü ve iki eski belediye başkan yardımcısı dâhil 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aranan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu'da yakalandı. Hazinedar'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirileceği öğrenildi.. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beşiktaş Belediyesi'ne 'Rüşvet, İrtikap ve Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Kurma' suçları kapsamında operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Çanakkale, Ankara ve Ordu'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, iki yardımcısı Rıfat Örnek ve Hüseyin Avni Sipahi ile aktif görevde bulunan Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın da gözaltında olduğu iddia edildi. 2016 yılına ait olan soruşturmanın, Mülkiye müfettişlerinin incelemesiyle başladığı belirtildi. Şüphelilerin oluşturdukları rüşvet tarifeleriyle sistematik bir şekilde 'işlem geciktirme' ve sonrasında 'işlem hızlandırma' yaparak haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. Şüphelilerin özellikle işyeri açmak veya inşaat yapmak isteyen kişilerin ruhsat başvurusunda işleri hızlandırmak adına 'bağış' adı altında rüşvet aldığı bilgisine ulaşıldı. Soruşturma kapsamında 15 kişinin 'müşteki' sıfatıyla ifadelerinin alındığı, 47 kişinin ise 'bilgi sahibi' olarak bilgilerine başvurulduğu belirtildi. Soruşturmada ismi geçen şüphelilerden bazılarının, bir işadamından 1 milyon 300 bin dolar rüşvet istediğine ilişkin iddiasının da yer aldığı öne sürüldü. Beşiktaş Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir sürece ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir" denildi.Operasyonun en çarpıcı detaylarından birinin, işadamı Fevzi Öztürkmen'den bağış adı altında rüşvet alınması olduğu öne sürüldü. İddialara göre 14 Kasım'da Şişli Polis Merkezi'ne giderek şikâyet dilekçesi veren Öztürkmen, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda ve Demokrat Parti'den belediye başkan adayı olan Hüseyin Avni Sipahi'nin kendisinden rüşvet aldığını söyledi. Öztürkmen, 2015'te Beşiktaş'ta bina satın aldığını, kentsel dönüşüm yapmak için belediyeye gittiğinde dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ile makamında görüştüğünü ve Sipahi'nin asfalt yatırımı bahanesiyle yardım adı altında 1 milyon 300 bin dolar aldığını, parayı da Ekrem Eray Arda'ya Akmerkez'deki ofisinde teslim ettiğini öne sürdü.