İçişleri Bakanlığı’ndan CHP’li Murat Bakan hakkında suç duyurusu: Yine bildik FETÖ taktikleriyle...

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden verilerin sızdırıldığına yönelik asılsız iddialarda bulunan CHP'li Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Mehmet Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

CHP Milletvekili Murat Bakan, Yine bildik FETÖ taktikleriyle milletin kendisine verdiği vekaleti, milletin kafasını karıştırmak, devlete ve kurumlara güveni sarsmak için kullanarak, her gün yeni bir yalanla karşımıza çıkıyor.

Keşke bu enerjisini doğru bilgiye ulaşmak için harcayan bir vekil olabilseydi.