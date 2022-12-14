Mersin’de PKK/KCK’ya yönelik operasyon! 12 gözaltı kararı: Aralarında HDP’li il başkanları da var

12 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Örgütün Irak'ın kuzeyinde bulunan kamp ve mağaralarına yönelik olarak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Metina ve Zap bölgelerine yapılan başarılı operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin cenaze törenlerine katılan ve başarılı operasyonları baltalamak amacıyla yalan haberler yapan, terör örgütünün eylem çağrılarını, faaliyetlerini ve ölen örgüt mensuplarını sözde şehit ilan ederek duyurusunu yapan internet sitesinden yapılan haberler üzerine örgüt mensuplarının Mersin merkezinde bulunan ailesini sahiplenmek ve ölen örgüt mensubunu övücü sloganlar atarak yürüyüş düzenleyen 12 şahıs tespit edildi.