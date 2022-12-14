Özel dedektifler İsrail ajanı çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, çok önemli bir operasyona imza attı. İstanbul'da danışmanlık adı altında faaliyet yürüten bazı özel dedektiflik şirketlerinin, İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD için çalıştığı belirlendi. Söz konusu özel dedektiflerin, MOSSAD'ın yönlendirmesiyle Türkiye'de takibe aldıkları Filistinli kişi, kurum ve STK'larla ilgili bilgileri para karşılığında İsrail'e sızdırdıkları tespit edildi.Bu tespitler üzerine MİT ve İstanbul Emniyeti önceki gün "Askeri ve Siyasi Casusluk Operasyonu" adıyla bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında MOSSAD ile bağlantılı oldukları değerlendirilen 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gizli şekilde özel dedektiflik faaliyeti içerisinde olan bazı danışmanlık firmalarının çalışanlarının da aralarında olduğu şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Şüphelilerin ifadelerine göre, takip edilerek bilgileri MOSSAD'a aktarılan Filistinliler hakkında tehdit ve sosyal medya üzerinden itibarsızlaştırma faaliyetleri yürütüldüğü saptandı.Şüphelilerden 7'si İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin Terörle Mücadele Şube'deki sorgusu sürerken, operasyon kapsamında 13 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında, 2007'de kurulan Özel Dedektifler Derneği'nin kurucu başkanı olan ve Maviay Özel Dedektiflik şirketinin de kurucusu olan İsmail Yetimoğlu'nun da yer aldığı belirtildi. Derneğin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 23 yıllık devlet memurluğu görevinden emekli olduktan sonra 2003'te özel dedektifliğe başlayan Yetimoğlu'nun bir üniversitede 'Özel Dedektif Araştırma Teknikleri ve Yöntemleri' dersi verdiği de belirtiliyor.MİT, geçen yıl da çok önemli bir operasyona imza atmış ve Türkiye'de yaşayan Filistin uyruklu kişilerle ilgili bilgiler toplayan 15 MOSSAD casusunu yakalamıştı. Yine sadece SABAH'ın duyurduğu o operasyonda gözaltına alınan casusların oluşturdukları özel 'fişleme' dosyalarının karşılığında binlerce euro ödemeler aldıkları ortaya çıkarılmıştı.