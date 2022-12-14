Üst solunum yolu şikâyeti olanlar maske takmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üst solunum yolu şikâyetleriyle başvuran hastaların arttığını belirterek, maske takılması uyarısında bulundu. Koca, SMA Bilim Kurulu'nun önümüzdeki hafta toplanacağını da bildirdi. Son günlerde hastanelere üst solunum yolu şikâyetleriyle başvuran hastaların arttığını ve bu hastalıkların daha fazla yayılmaması için maske takılması gerektiğini belirten Bakan Koca, "Bu hastalıklar en çok RSV sonra sırasıyla influenza, rhinovirüs ve Kovid şeklinde. Üst solunum yolu belirtisi olan kişiler maske takarak normal hayata karışmalı. Hastalığı ne olursa olsun bulaştırmamaya özen göstermeli" dedi. Koronavirüs aşılamasında yavaşlama olduğunu belirten Koca, risk grubundaki kişilerin hatırlatma dozlarını olmasını tavsiye etti. SMA'lı çocuklar için devletin gerekli tüm adımları attığını belirten Koca, yeni vakaların çıkmaması için SMA taramalarının yapıldığını vurguladı. Gen tedavisi ile ilgili konuşan Koca, "Israrla söylüyorum. SMA'lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil. Biz bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nurisenersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. SMA Bilim Kurulu önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili konuyu Bilim Kurulu çok yakın takip ediyor. Etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten asla geri durmayız" dedi. Bu arada Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 avro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı.