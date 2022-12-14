Vatan size minnettar

Kuzey Irak'ta, 2018'de terör örgütüne yönelik operasyonlarda şehit olan Er Erhan Çiyapul'un Iğdır'ın Aralık ilçesinde ikamet eden ailesi şehit adına hem 300 kişilik cami hem de Kuran kursu yaptırdı. Şehidin nişanlısı Nilüfer Çekim ise düğün öncesi aldığı tüm takıları önce aileye teslim etmek istedi. Aile bu talebi geri çevirince vefalı nişanlısı Çekim ve şehidin ailesi takı paralarıyla Arakan'da su kuyusu açtırdı.Anne Güzel Çiyapul, "Oğlumun en büyük hayali, Kuran okumayı öğrenmekti. Ama olmadı. Onun o Kuran okumayı öğrenme aşkını bize vasiyet olarak görüp tazminatıyla camiyi yaptırdık. Çünkü biz o parayı alamazdık. Oğlum yaşasaydı o da böyle yapılmasını isterdi. İnşallah bu Kuran kursundan, nice vatan âşığı Erhan'lar imanıyla büyürler" dedi.Ablası Dilek Çiyapul ise "Kardeşim imanlı, vatanını milletini çok seven bir gençti. Hayali Kuran okumayı öğrenmekti. Temmuzda düğünü olacaktı. O ara dönemde izne gelip nişanlısından Kuran okumayı öğrenecekti. Ama ona şehitlik nasip oldu. Annem de daha önce rüyasında, Erhan için Kuran okunduğunu görmüştü. Kardeşimin bu hayalini vasiyet olarak gördük. Bir dernek kurup tazminatı oraya aktardık. Valiliğimiz ve kaymakamlığımız başta olmak üzere birçok hayırsever işadamının yardımları ile camiyi ve Kuran kursunu tamamladık" dedi.Şehit Çiyapul'un nişanlısı Nilüfer Çekim de acı haberden sonra nişanında takılan ziynet eşyalarını aileye geri götürdü. Altınları almayı reddeden aile ise şehidin nişanlısı ile birlikte, tamamını yardım faaliyetlerinde kullandı. Bozdurulan altınların parası ile Arakan'daki Müslümanlar için Erhan Çiyapul ve Nilüfer Çekim adına su kuyusu açıldı.