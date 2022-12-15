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Giriş Tarihi: 15.12.2022

Bakan Derya Yanık, şehit ailesini ziyaret etti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bakan Derya Yanık, şehit ailesini ziyaret etti
Adana'da önceki gün toplu açılış törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2017 yılında Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit düşen Adanalı Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın ailesini ziyaret etti. Bakan Derya Yanık önceki gün, Sarıçam Sosyal Hizmet Merkezi, Hatay Defne Sosyal Hizmet Merkezi, Samandağ Sosyal Hizmet Merkezi ve Arsuz Sosyal Hizmet Merkezi'nin toplu açılış törenine katıldı. Bakan Yanık daha sonra şehit Gökhan Kılıç'ın ailesinin yaşadığı Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki baba ocağına gitti. Vali Süleyman Elban ile birlikte şehit ailesini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette şehidin ailesiyle sohbet eden Bakan Yanık daima yanlarında olduklarını kaydetti.
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Bakan Derya Yanık, şehit ailesini ziyaret etti
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