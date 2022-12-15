CHP’de Saraçhane kavgası! İmamoğlu partisini dikkate almadı, bildiğini okudu

CHP YENİKAPI'YI TALEP ETTİ

Öte yandan miting için CHP'nin farklı bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'nun Saraçhane'de yapılmasını istediği mitingin CHP tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılması planladığı ve İstanbul Valiliği'nden bu yönde izin talebinde bulunduğu öğrenildi.

İMAMOĞLU CHP'Yİ DİKKATE ALMADI

Ancak CHP'nin talebini dikkate almayan İmamoğlu mitingi Saraçhane'de gerçekleştirdi.