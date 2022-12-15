CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda yeni gelişme: Mahkemeye sevk edildiler!

Beşiktaş Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan geçtiğimiz günlerde bir operasyon düzenlendi. Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi.

Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet' ağı olduğunu fark eden müfettişler, hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti. Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale'deki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

17 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı bulunan eski belediye başkanı Murat Hazinedar ise Kastamonu Tosya'da yakalanarak gözaltına alındı.

9 SAVCI GÖREVLENİDİRİLDİ

Emniyette alınan ifadelerinin ardından Hazinedar ve diğer şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İfade işlemleri için 9 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. Şüphelilerin ifadeleri alınmaya başlandı.

SEVK EDİLDİLER

İfade işlemleri sonrası savcılık 17 şüpheliden, Murat Hazinedar, Hüseyin Avni Sipahi, Çetin Kırışgil, Ekrem Eray Arda, Mehmet Uğur şahin, Bediz Güvenkaya ve Mürrüvet Günday irtikâp ve zimmet suçlarından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 10 şüpheliden Biri serbest, 8 adli kontrol bir şüpheli ise emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı.