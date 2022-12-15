Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu’ndan KYK kredi ve burs sonuçları açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye Yüzyılında Gençlik ve Spor Zirvesi" ile ilgili konuştu.

Bakan Kasapoğlu, "Çok geniş, kapsayıcı bu anlamda farklı düşüncelerin ortaya konduğu verimlilik açısından ortaya çıkan sonuçlar ve takibi açısından çok güzel bir organizasyon. Turkuvaz Medya'yı tebrik ediyorum. Sporun paydaşlarını bir araya getiren bu anlamdaki yeni işbirliklerine kapı açan yeni vizyonları ortaya koyan ve geliştiren bir çalışma." dedi.

'FIRSAT EŞİTLİĞİ EN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZDEN'

Kasapoğlu, "Özellikle spor yarınlarımız açısından çok değerli. Tüm katılımcılara, fikir ortaya koyan, çabalara katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Spor hem birleştiren bir olgu. Hem de özellikle toplumsal anlamda bir sosyal alanda olsun. Güçlü altyapımızı tüm imkanlarıyla 85 milyon için seferber etmek ve fırsat eşitliğini ortaya koymak bizim en öncelikli hedeflerimizden. Bu anlamdaki gelişimi öncü bir şekilde yürütme bizler için büyük bir sorumluluk. Bu sorumluluğu daha güçlü bir şekilde yönetme ve spor ülkesi olma yolundaki adımlarımızı büyütme, bu hedefi gerçekleştirme yolundayız." ifadelerini kullandı.

KREDİ VE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Kasapoğlu kredi ve burs sonuçları konusunda, "Şu anda 12 farklı kurum ve dijital ortamda değerlendirme süreci var. Gece-gündüz çalışılan bir konu. Çok kısa bir zaman diliminde inşallah kredi ve burs sonuçlarını gençlerimiz için açıklayacağız." sözlerini kullandı