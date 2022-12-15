İstismar davasında yeni gelişme: Baba ve kocaya yakalama kararı

İstanbul'da babası tarafından 6 yaşında evlendirildiği ve cinsel istismara uğradığı iddia edilen H.K.G.'nin şikâyeti ile açılan dava kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, müşteki Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve müşteki H.K.G'nin avukatlarının sanıklarla ilgili tutuklama taleplerini değerlendirdi. Buna göre sanıklardan baba Yusuf Ziya G. ve koca Kadir İstekli hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Mahkeme heyeti, ayrıca müştekinin ruh sağlığının bozuk olup olmadığının tespiti için rapor aldırılmasına karar verdi. Yakalama kararının ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadir İstekli'yi Pendik'te gözaltına aldı. İstekli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede baba Yusuf Ziya G. ile anne Fatma G.'nin "zincirleme şekilde çocuğun istismarı" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. H.K.G.'nin dini nikahla evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun istismarı" ve "cinsel saldırı" suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edilmişti. Mahkeme, 30 Ocak 2023 tarihine duruşma günü vermişti. Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 yılında 14 yaşında olan H.K.G.'ye yapılan kemik testinde yaşının 21 olarak yazıldığı raporun sahte olduğu iddiasıyla ilgili 10 doktor hakkında soruşturma başlattı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın H.K.G.'ye, evden ayrıldığı Kasım 2020 tarihinden itibaren sahip çıktığı belirtildi. Kendisine avukat tayin edildiği, H.K.G.'nin Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) götürüldüğü ve çocuğu M.E.İ. ile birlikte barınma hizmeti sağlandığı, psikiyatri servisine yönlendirilerek tedavi programı uygulandığı belirtildi.