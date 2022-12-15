Murat Hazinedar dahil 17 şüpheli sorguda

İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nde rüşvet ve irtikap yapıldığına yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Arkadaşına ait araçla Ordu'dan İstanbul'a gittiği sırada Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yol kontrolünde gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile o dönemki yardımcıları Rıfat Örnek ve Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı'nın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında 6 ayrı soruşturma dosyası bulunduğu öğrenildi. Emir SOMER / SABAH