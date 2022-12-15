Saraçhane’den İmamoğlu’na net mesaj! CHP’li Öztunç açık açık ilan etti: Adayımız Kılıçdaroğlu

"ALTILI MASAYA GÖTÜRECEĞİZ"

Öztunç, konuşmasında "Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bunun başka bir açıklaması yok. Altılı Masa neye karar verir biz bilemeyiz. Ama biz Altılı Masaya adayımız olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA BİR VETO DAHA

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında İmamoğlu aldığı cezaya ilişkin değerlendirmelerde bulunurken İmamoğlu'nun görevine devam etmesi gerektiğini belirtti. İmamoğlu'nun adaylığı veto eder nitelikte sözler sarf eden Kılıçdaroğlu, " "Bu olay 6 liderin daha sıkı omuz omuza yürümesi için ivme kazandırdı. Ekrem Bey, büyükşehir belediye başkanı olarak İstanbul'a hizmet etmeye devam ediyor. Arkasında güçlü irade var, CHP var, ben dün İmamoğlu'na 'Sakın üzülme' dedim, senin sorumluğun var, 16 milyon seni dirençle, kararlılıkla görmek istiyor' dedim." şeklinde konuştu.