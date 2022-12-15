SON DAKİKA | HDP’den ’Akşener’ çıkışı: En sinsi tehlike dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı.

Ceza kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girdi-çıktı yapacak olan İmamoğlu'na ayrıca siyasi yasak da getirildi.