SON DAKİKA | HDP’den ’Akşener’ çıkışı: En sinsi tehlike dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası aldı.
Ceza kesinleşirse İmamoğlu cezaevine girdi-çıktı yapacak olan İmamoğlu'na ayrıca siyasi yasak da getirildi.
İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE TOPLANANLARA SESLENDİ
Dünkü karardan önce İstanbullulara "Saraçhane'de toplanıyoruz" çağrısı yapan İmamoğlu'na ilk desteklerden biri İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.
Akşener, kara yoluyla Ankara'dan İstanbul'a geçti, akşam saatlerinde İBB Başkanı ile birlikte toplanan kalabalığa seslendi.