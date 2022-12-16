Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Sanat ve Tasarım Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay, "Senaryo Yazımı" dersinde müfredat dışına çıkarak Hz. Muhammed'e (s.a.v.) hakaretler savurduğu ortaya çıktı. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne dini inançlarına ve Hz. Peygamber'e hakaret edildiğini ve bundan rahatsızlık duyduklarını belirten bir grup öğrenci 7 Aralık 2022 tarihinde şikâyet dilekçesinde iddialarını dile getirdi.
MÜFREDAT DIŞINA ÇIKTI, HZ. PEYGAMBER'E VE İSLAM'A SALDIRDI
Hakaret olayının 5 Aralık 2022 tarihinde yaşandığını belirten, şikâyet dilekçesine imza atan öğrenciler Uğur Kutay için "Yalnızca bu tarihteki derste değil sürekli olarak derslerimizde ders ile uzaktan yakından alakası olmayan konulara girip dini alaya almaktadır ve inananları hedef göstermektedir" ifadelerini kullandı.
Geçen derslerde Hz. Peygamber'e hakaretlerini sürdüren Kutay'ın hadislerle de dalga geçtiği vurgulandı. Kutay'ın şehit ailelerini ve şehadet kavramına inananları; nekrofi (cesetlere ilgi duyma) hastalığı ile bağdaştırdığının vurgulandığı dilekçede Uğur Kutay ile bir öğrencinin yaşadığı diyalog da dilekçede yer aldı.
Buna göre; "Bir kısım Müslüman olduğunu söyleyenlerin saçma hareketlerine ettiği laflara karşılık bir öğrencinin 'Müslümanların yaptığı saçmalıkları İslam'a atfedemeyiz." sözü üzerine öğrenciye; 'Sen İslam propagandasının dayattığı zekânın bir ürünüsün.' Demiştir. Sınıftaki tüm öğrenciler de bu söylemlere şahittir. Gereğinin yapılmasını arz ederiz" denildi. Sosyal medyada ise bu hakaret olayına çokça tepki yağdı.
O İSİM DERSTEN ALINDI, DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ!
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Umut. R. Tuzkaya ise kamuoyunda tepkiyle karşılanan olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna Duyurulur: Öğr. Gör. Uğur Kutay hakkında disiplin ve ceza soruşturması açılmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Dersleri başka bir akademisyene aktarılmıştır" ifadelerini kullandı.