Birgün Gazetesi yazarı Uğur Kutay Hz. Muhammed’e ve İslam’a saldırdı! Soruşturma başlatıldı!

MÜFREDAT DIŞINA ÇIKTI, HZ. PEYGAMBER'E VE İSLAM'A SALDIRDI

Hakaret olayının 5 Aralık 2022 tarihinde yaşandığını belirten, şikâyet dilekçesine imza atan öğrenciler Uğur Kutay için "Yalnızca bu tarihteki derste değil sürekli olarak derslerimizde ders ile uzaktan yakından alakası olmayan konulara girip dini alaya almaktadır ve inananları hedef göstermektedir" ifadelerini kullandı.

Geçen derslerde Hz. Peygamber'e hakaretlerini sürdüren Kutay'ın hadislerle de dalga geçtiği vurgulandı. Kutay'ın şehit ailelerini ve şehadet kavramına inananları; nekrofi (cesetlere ilgi duyma) hastalığı ile bağdaştırdığının vurgulandığı dilekçede Uğur Kutay ile bir öğrencinin yaşadığı diyalog da dilekçede yer aldı.