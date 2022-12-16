İmamoğlu’nun oluşturmak istediği suni gündeme tepkiler sürüyor

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, karar sonrası Akşener ve İmamoğlu'nun objektiflere yansıyan sevinçlerini paylaşarak, "MHP'yi ele geçirmedi, bu gidişle CHP'yi ele geçirecek" ifadelerini kullandı.

KOCASAKAL'DAN KESİNLEŞMEMİŞ KARAR VURGUSU

CHP'den ihraç edilen İstanbul Barosu Eski Başkanı Ümit Kocasakal da İmamoğlu hakkındaki kararın kesinleşmediğine vurgu yaparak Batı'nın tavrına dikkat çekti.

Kocasakal şunları söyledi:

"Doğruluğu veya yanlışlığından bağımsız olarak; karar yeni çıkmış, henüz kesinleşmemiş. Gidilebilecek iki denetim muhakemesi yolu var. Ama ortalık toz duman. 'Kahramanlık türküleri' dört bir yanı sarmış. Açıklamalar da ardı ardına. ABD, Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasından dolayı 'Derinden endişeliymiş'. AB de adil seçim ve demokrasi için kaygılı. Elbette hepsi demokrasi ve ifade özgürlüğü adına. Ne de düşünür ve severler Türkiye'yi! Graham Fuller'in saz arkadaşlarından CİA'cı Henri Barkey de topa girmiş. Şok dalgaları her köşeye ulaşacakmış. Ulaştı bile. Bu çevrelerin, sadece belli davalar ve kişiler için gösterdiği 'hassasiyetler', Duydukları 'kaygı' ve 'endişeler' pek hayra alamet değildir, kaygılıyım."