Son dakika: Teröristin kimliği belirlendi! Ağabeyi operasyonda öldürülmüş

5 kişi şu anda gözaltında, hem araçta beraber olduğu hem de diğer yardım/yataklık eden kişiler. Operasyonumuz genişleyerek devam edecektir. Terör örgütünün bu tip eylemlerini bekliyoruz, birçoğunu da önlüyoruz zaten. Terör örgütüne fırsat verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımıza da bilgi arz ettik, geçmiş olsun dileklerini iletti." dedi.