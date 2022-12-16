Son dakika: Teröristin kimliği belirlendi! Ağabeyi operasyonda öldürülmüş

Son dakika haberleri: Diyarbakır-Mardin yolunda, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 8'i polis memuru olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından tavurcu olurken, saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gelen son dakika bilgisine göre; saldırıyı gerçekleştiren teröristin kimliği belirlendi. İşte detaylar...
Terör örgütü mensubu F.A.'nın 2004 yılında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Nimet Aksoy'un kardeşi olduğu ortaya çıktı.
EYP VARİL İÇİNE YERLEŞTİRİLMİŞ
Bu arada, bomba uzman ekipleri tarafından yapılan ilk incelemeler sonucunda, Lice kırsalında, bomba yapımıyla ilgili eğitim almış teröristler tarafından hazırlanan el yapımı patlayıcının varil içine yerleştirilmiş A-4 olduğu belirtildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında düzenlenen, 1 sivil ve 8 polis memurunun yaralandığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.
Görevlendirilen cumhuriyet savcısının yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı, gözaltı sayısının 5'e yükseldiği öğrenildi.
BAKAN SOYLU DETAYLARI AÇIKLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz el birliğiyle bombayı yerleştireni ve arabayı buraya bırakanı yakaladılar. Sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında kardeşi terör örgütündeyken güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen birisi.
5 kişi şu anda gözaltında, hem araçta beraber olduğu hem de diğer yardım/yataklık eden kişiler. Operasyonumuz genişleyerek devam edecektir. Terör örgütünün bu tip eylemlerini bekliyoruz, birçoğunu da önlüyoruz zaten. Terör örgütüne fırsat verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımıza da bilgi arz ettik, geçmiş olsun dileklerini iletti." dedi.
Bakan Soylu, "Türkiye büyüdüğü gibi Doğu ve Güneydoğu da büyüyecek. Emniyet teşkilatımızı tebrik ediyorum ve kutluyorum. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bomba uzaktan kumandalı gibi gözüküyor. Araç kiralık bir araç. Lice'de bu eylemi planlamışlar ve aracı buraya getirmişler. Sorgu devam ediyor, tam anlamıyla bittikten sonra tüm detaylar sizlerle paylaşılacak." dedi.