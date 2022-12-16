Türk Profesöre ‘Mucitler Oscarı’! Prof. Arslan ‘ABD Ulusal Mucitler Akademisi’nde

PROF. ARSLAN: ÜLKEM ADINA ÇOK GURURLUYUM

NAI 2022'de yer almanın çok zor ve rekabetçi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Arslan, haberi aldığında laboratuvar ekibi, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Türkiye adına çok sevindiğini belirtti. NAI'nın çalışmalarına değer vermesinin gurur verici olduğunu kaydeden Arslan, şöyle dedi: "Gerçekleştirdiğimiz tüm buluşlar takım çalışmasının sonucu. Bu büyük onur benim kadar ekibimizde yer alan araştırmacıların eseri. Onlar adına çok gurur duydum, mutlu oldum. Bilimsel çalışmaların endüstriye katkısını çok önemsiyorum. Buluşların ürüne dönüştürülmesi hem ekonomik değer kazandırıyor hem endüstrimizin güçlenmesine kapı aralıyor hem de ürünlerimizi dünya pazarında korurken rekabet edebilme yeteneği kazandırıyor. Yaptığımız araştırmaların akademik değerini üst düzeyde korumayı ve gerçek hayata anlamlı bir şekilde uygulayabilmeyi önemsiyor, bu durumu da öğrencilerimize aşılıyorum."