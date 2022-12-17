Başkan Erdoğan’dan Şeb-i Arus mesajı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 749'uncu Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri Şeb-i Arus gecesiyle sona erdi. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanısıra binlerce Mevlana dostu katıldı.

'KİMSE BİZİ BÖLEMEZ, YIKAMAZ'

Programa katılamayan ancak mesaj gönderen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sevginin önemine dikkat çekti.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hazreti Mevlana'nın kalplerimizde harladığı aşk ateşi aradan geçen 7,5 asra rağmen gönüllerimizi arındırmaya devam ediyor. Her Şeb-i Arus'da Hazreti Mevlana'nın milletimizle birlikte tüm insanlığa bıraktığı bu kıymetli hazinenin önemini daha iyi anlıyoruz. Özellikle bölgemizde çatışmaların kol gezdiği günümüzde Hazreti Pir'in şu tavsiyelerine kulak vermemiz gerektiğine inanıyorum; "Sevgiden acılıklar tatlılaşır. Sevgiden bakırlar altın kesilir. Sevgiden tortulu bulanık sular, arı duru su haline gelir. Sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölüler dirilir. Sevgiden padişahlar kul olur." Evet 'aşk medeniyetinin' müntesipleri olarak önce kendi aramızda sevgiyi tesis edecek, ardından da komşularımızdan başlayarak tüm insanlığa sevginin, aşkın ve şefkatin diliyle sesleneceğiz. Hazreti Mevlana'nın rehberliğinde mazimizi olduğu gibi istikbalimizi de sevgi üzerine, merhamet üzerine, dayanışma üzerine inşa edeceğiz. Kardeşliğimize halel getirmediğimiz, mazlum ve mağdura gönlümüzü açtığımız, birbirimize sahip çıktığımız müddetçe, Allah'ın izniyle kimse bizi bölemez; ne içeriden, ne dışarıdan kimse bizi yıkamaz"

'EBEDİ VE EZELİ KARDEŞLİĞİMİZE SAHİP ÇIKALIM'

Başkan Erdoğan bir de istekte bulunduğu mesajının devamında, "Bugün Konya'da bulunan siz Mevlana dostları başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinden fitne tüccarlarına prim vermeden, ebedi ve ezeli kardeşliğimize sahip çıkmasını özellikle rica ediyorum" ifadelerini kullandı.