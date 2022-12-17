HDP’den istifa eden Mehmet Cartı AK Parti’ye geçti

Mardin merkez Artuklu ilçesinde 2019'da düzenlenen seçimlerde HDP'den meclis üyesi seçilen Mehmet Carti AK Parti'ye geçti. Cartı için Artuklu Belediyesinde mini bir tören düzenlendi. Törende Cartı'nın rozetini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu taktı.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde Mardin'in Artuklu ilçesinde HDP'den meclis üyesi seçilen Mehmet Carti, 2020 yılının Eylül ayında partiden istifa etmişti.

Soylu'nun tebrik ettiği Mehmet Carti, "HDP'nin Kürtler'i temsil etmediğini gördüm. Ben istifa ettikten sonra onlar parti ile ilişiğimin kesildiğine dair açıklama yaptılar. Ben o zaman çıkıp açıklama yapmadım. Benim meclis üyeliğimden istifa etmem için baskı yaptılar. İstifa etseydim yedekteki HDP'li yerime gelecekti. O gelmesin diye istifa etmedim" dedi.