‘Kız çocuklarını evliliğe zorlamak büyük günah’

İstanbul'da Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında Kadir İstekli ile nikâh kıymasının ortaya çıkması kamuoyunda büyük tepki topladı. Gümüşel ile İstekli tutuklanırken, Diyanet İşleri Başkanlığı "Çocuk: Rabbimizin Kıymetli Emaneti" başlıklı cuma hutbesi hazırladı. Hutbede özetle şu ifadeler yer aldı:Çocuklarımız, Cenab-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği kıymetli bir emanettir. Onları her türlü ihmal ve istismardan korumak, dini, ahlaki, hukuki ve insani sorumluluğumuzdur. Ne acıdır ki, yozlaşmanın, ahlakı ve hukuku kaybetmenin, vicdansızlığın bedelini en fazla çocuklar ödüyor. Bir yanda yaşanan savaşların ve trajedilerin, mülteci kamplarının ve yoksulluğun; diğer yanda ihmal, istismar ve insanlık dışı davranışların en büyük mağduru çocuklar oluyor. Bu mağduriyetlerden biri de "küçük yaşta evlilikler", "çocuk evlilikleri", "çocuk gelinler" gibi ifadelerle gündeme gelen aşırılıklardır.Kız çocuklarını, aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan evliliğe zorlamak ve bunu İslam dininden hareketle meşrulaştırmaya çalışmak, büyük bir günah, ağır bir vebaldir. Çocukların emeğinin, bedeninin, geleceğinin istismar edilmesi, insanlığın iflas ettiğinin bir göstergesidir. Çocukların ihmal ve istismarı, akılla, vicdanla ve ahlakla bağdaşmayan, insanlık dışı bir eylemdir. Hem Yüce Allah hem de insanlık önünde hesabı verilemeyecek ağır bir suçtur.İslam'a göre kadın ve erkek hem duygusal ve fiziksel, hem de ruhsal ve zihinsel olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilemez. Zira evlilik için sadece ergen olmak yeterli değildir. Ergenlik biyolojik bir süreçtir. Evlilik ise reşit olmayı gerektirir. Ülkemizde evlilik yaşının asgari sınırı 18 olarak kanunlarla belirlenmiştir. Herkesin evlilik yaşı ile ilgili sınırlara riayet etmesi hem dini bakımdan gerekli bir davranış hem de ailede kalıcı huzur ve mutluluğu sağlamanın en temel şartıdır.