Mikroçip için son 15 gün

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2018'de aldığı kararla evcil kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak kimliklendirilmesi için hayvan sahiplerine tanıdığı sürede sona gelindi. Mikroçip takılarak evcil kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi kararı 4 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmeliğiyle devreye girdi. Bugüne kadar 427 bin 682 kedi, 349 bin 811 köpek ve 14 gelincik olmak üzere toplam 777 bin 507 ev hayvan mikroçip takılarak kimliklendirildi. 31 Aralık'a kadar çip taktırmayanlara para cezası uygulanacak. Ancak veterinerler sürinin uzatılmasını istiyor. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, "Mikroçiplenen kedi-köpek sayısı yüzde 10 -15 kadar. 15 gün içerisinde tamamlanması imkânsız görünüyor. Ülkemizdeki sahipli hayvanların, kedi-köpek olmak üzere 6-7 milyon civarında olduğu düşünülüyor. Süre uzatılması için kanun değiştirmesi gerekiyor. En az 1 sene uzatılmalı" dedi.