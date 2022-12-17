Murat Hazinedar’ın parsel parsel rüşvet başkanlığı! Para alamadığı hiçbir işe ruhsat vermemiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "Çıkar amaçlı örgüt kurma", "Rüşvet" ve "İrtikap" suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanarak emniyetteki işlemleri tamamlanan aralarında Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Murat Hazinedar ile başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil tutuklandı. Dosyadaki bazı çarpıcı detaylara SABAH ulaştı. İşte o iddialar:
500 BİN DOLAR VERMEYİNCE RUHSAT ALAMADI
2017'de Beşiktaş'ta inşaat yapmak isteyen Mert İnşaat'ın sahibi Hüseyin Gündoğdu, ruhsatı uzun süre onaylanmayınca belediyeye gitti. Kendisine, Hüseyin Avni Sipahi ile görüşmesi söyledi. Beltaş Vakfı'na bağış adı altında 500 bin dolar yatırması istendi. Talebi kabul etmeyince ruhsatı 8 ay boyunca onlanmadı, rafa kaldırıldı. Şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye idari soruşturma başlatıldı. Hazinedar ve Sipahi görevden alındı. Ancak aynı tezgah devam etti. Hiçbir eksiği bulunmayan Mert İnşaat'a ruhsat verilmek istendi. Ancak bu kez Bediz Güvenkaya isimli belediye görevlisi, işlemi engellemek için Hazinedar ve Sipahi'ye gelişmeleri bildirdi. İddiaya göre belediye meclis üyeleri Celal Abbas Yılmaz ile İsmet Aslan şikayet dilekçesi yazarak Hüseyin Gündoğdu'nun inşaat ruhsatının hazırlanmasını engellemeye çalıştı. Güvenkaya, dilekçeye İBB'ye mevzuat yönünden bir aykırılık olmamasına rağmen, aykırılık varmış gibi yazılmasını personelden istedi. Personel A.M.A. bu talebi yerine getirmeyince bu kez başka birimde çalışan Tuncer Öztürk farklı bir şekilde yazı yazdırarak gönderdi ve ruhsat alınması engellendi.
İMAR İZNİ İÇİN 350 BİN DOLAR RÜŞVET İSTEDİ
Bir başka şikayete konuda ise Selçuk K. adlı vatandaş, işletmesinde tadilat yapmak için belediyeden izin istedi. Yine Hüseyin Avni Sipahi ile görüşmesi istendi. Kendisinden imar izni için 350 bin dolar ödeme istendi. Ödeme yapmayı kabul etmeyip tadilata başlayınca bu kez zabıta amire tadilat yapılan yerleri yıktı. Başkan yardımcısıyla tekrar görüşen iş adamı bu kez 350 bin lira ödeme yapması gerektiğini ve bu fiyatın son olduğunu öğrendi. Yine ödeme yapmayan Selçuk K.'nın imar izni belediye tarafından verilmedi.
VİLLA KARŞILIĞINDA KAMU ALANI PARSELLETTİRDİ
Bir başka skandal olay ise iddiaya göre Beşiktaş'taki 5 bin 365 metrekare büyüklüğünde kamuya ait iki park alanı ve öndeki imar yolunun bir bölümünün siteye katılarak imar planlarına aykırı olarak yüzme havuzu, çelik bir yapı, tenis kortu, basketbol sahası, çocuk oyun alanı yapılması oldu. Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi'nin Ortaköy Nest Konaklarını inşa eden Gülman Group'un projesi olan Bodrum Doğalkaya Evleri'nden lüks birer villa sahibi olduğu, sitenin tüm hukuka aykırılıklarını giderme karşılığında rüşvet olarak bu villaları aldıkları, villaların tüm masraflarının Hazinedar ve Sipahi tarafından giderildiği belirlendi. İki isim, olay ortaya çıkınca Gülmanlar Group ile kendi aralarında Adi Kira Sözleşme Belgesi düzenledi ve villaları kiraladıklarını iddia etti. Ancak villaların iç mimarisinin şüpheliler tarafından tamamen yapıldığı, şüphelilerin kiraladıkları bir villa için bu kadar yüksek miktarda harcama yapmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, şüpheliler ile Gülmanlar Firması arasında herhangi bir ticari alım satım bulunmadığı tespit edildi.
14 FARKLI RÜŞVET EYLEMLERİ BULUNDU
Soruşturmanın detaylarında Murat Hazinedar ve çetesinin 14 ayrı dosyadan farklı miktarlarda rüşvet istedikleri tespit edildi. Beşiktaş ilçesinde para almadıkları hiçbir ruhsata onay vermedikleri belirkenen Hazinedar ve yardımcılarının tutuklandı. Soruşturmada ifade alma işlemleri sürüyor.