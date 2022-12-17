Murat Hazinedar’ın parsel parsel rüşvet başkanlığı! Para alamadığı hiçbir işe ruhsat vermemiş

500 BİN DOLAR VERMEYİNCE RUHSAT ALAMADI

2017'de Beşiktaş'ta inşaat yapmak isteyen Mert İnşaat'ın sahibi Hüseyin Gündoğdu, ruhsatı uzun süre onaylanmayınca belediyeye gitti. Kendisine, Hüseyin Avni Sipahi ile görüşmesi söyledi. Beltaş Vakfı'na bağış adı altında 500 bin dolar yatırması istendi. Talebi kabul etmeyince ruhsatı 8 ay boyunca onlanmadı, rafa kaldırıldı. Şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye idari soruşturma başlatıldı. Hazinedar ve Sipahi görevden alındı. Ancak aynı tezgah devam etti. Hiçbir eksiği bulunmayan Mert İnşaat'a ruhsat verilmek istendi. Ancak bu kez Bediz Güvenkaya isimli belediye görevlisi, işlemi engellemek için Hazinedar ve Sipahi'ye gelişmeleri bildirdi. İddiaya göre belediye meclis üyeleri Celal Abbas Yılmaz ile İsmet Aslan şikayet dilekçesi yazarak Hüseyin Gündoğdu'nun inşaat ruhsatının hazırlanmasını engellemeye çalıştı. Güvenkaya, dilekçeye İBB'ye mevzuat yönünden bir aykırılık olmamasına rağmen, aykırılık varmış gibi yazılmasını personelden istedi. Personel A.M.A. bu talebi yerine getirmeyince bu kez başka birimde çalışan Tuncer Öztürk farklı bir şekilde yazı yazdırarak gönderdi ve ruhsat alınması engellendi.

İMAR İZNİ İÇİN 350 BİN DOLAR RÜŞVET İSTEDİ

Bir başka şikayete konuda ise Selçuk K. adlı vatandaş, işletmesinde tadilat yapmak için belediyeden izin istedi. Yine Hüseyin Avni Sipahi ile görüşmesi istendi. Kendisinden imar izni için 350 bin dolar ödeme istendi. Ödeme yapmayı kabul etmeyip tadilata başlayınca bu kez zabıta amire tadilat yapılan yerleri yıktı. Başkan yardımcısıyla tekrar görüşen iş adamı bu kez 350 bin lira ödeme yapması gerektiğini ve bu fiyatın son olduğunu öğrendi. Yine ödeme yapmayan Selçuk K.'nın imar izni belediye tarafından verilmedi.