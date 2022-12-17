Murat Hazinedar’ın parsel parsel rüşvet başkanlığı: Para yoksa ruhsat da yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'çıkar amaçlı örgüt kurma, 'rüşvet ve 'irtikap' suçlarından iki yıldır süren soruşturma kapsamında yakalanan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Murat Hazinedar ile başkan yardımcısı Hüseyin Avni Sipahi ve danışmanı Çetin Kırışgil tutuklandı. Dosyadaki bazı çarpıcı detaylara SABAH ulaştı. İşte o iddialar: 2017'de Beşiktaş'ta inşaat yapmak isteyen Mert İnşaat'ın sahibi Hüseyin Gündoğdu, ruhsatı uzun süre onaylanmayınca belediyeye gitti. Kendisine, Hüseyin Avni Sipahi ile görüşmesi söylendi. Beltaş Vakfı'na bağış adı altında 500 bin dolar yatırması istendi. Talebi kabul etmeyince ruhsatı rafa kaldırıldı. Şikâyet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye idari soruşturma başlatıldı. Hazinedar ve Sipahi görevden alındı. Ancak aynı tezgâh devam etti. Hiçbir eksiği bulunmayan Mert İnşaat'a ruhsat verilmek istenmedi.Bir başka skandal olay ise iddiaya göre Beşiktaş'taki 5 bin 365 metrekare büyüklüğünde kamuya ait iki park alanı ve öndeki imar yolunun bir bölümünün siteye katılarak imar planlarına aykırı olarak yüzme havuzu, tenis kortu, basketbol sahası, çocuk oyun alanı yapılması oldu. Murat Hazinedar ve Hüseyin Avni Sipahi'nin Bodrum Doğalkaya Evleri'nden lüks birer villa sahibi olduğu, sitenin tüm hukuka aykırılıklarını giderme karşılığında rüşvet olarak bu villaları aldıkları, villaların tüm masraflarının Hazinedar ve Sipahi tarafından giderildiği belirlendiSoruşturmanın detaylarında Murat Hazinedar ve çetesinin 14 ayrı dosyadan farklı miktarlarda rüşvet istedikleri tespit edildi. Beşiktaş ilçesinde para almadıkları hiçbir ruhsata onay vermedikleri belirlenen Hazinedar ve yardımcıları tutuklandı. Soruşturmada ifade alma işlemleri sürüyor.