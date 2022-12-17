Ünlü AVM’de yangın paniği

İstanbul Levent'te bulunan bir AVM'de yangın çıktı. İtfaiyeyi alarm durumuna geçiren yangında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler 1 saatte kontrol altına alındı. Levent'te bulunan ünlü Metrocity AVM'nin çatı katında dün 12.35 sıralarında yangın çıktı. Çatı katında bulunan ve restoran, eğlence mekânı olarak kullanılan bölümde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ise mağazaların bulunduğu alt katlara kadar yayıldı.Duman nedeniyle AVM'de bulunan vatandaşlar kısa süreli paniğe kapılırken, özel güvenlik ekipleri ve alanda bulunan polis ekipleri tarafından hızla tahliye edildi. Polis ekipleri, itfaiyenin yangına ulaşabilmesi için Büyükdere Caddesi'ni Beşiktaş yönünde trafiğe kapattı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, AVM dışına yanaştırılan merdivenler, içeriden ve rezidans katlarından yangına müdahale ederek alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ve yaralanan olmazken, çevredekiler ise büyük panik yaşadı. Söndürülen yangının ardından itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları başlattı.Olay yerine gelen Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "AVM'nin çatı kısmındaki bir işletmede çıkan yangına 44 araç 131 personelle müdahale edildi. Ana binaya sıçramaması için arkadaşlar çalışmalarını yaptı. Dumandan yaralanan vatandaşımız bulunmamakta. Gelir gelmez içeride vatandaş olup olmadığını soruşturdum. Hızlı bir şekilde tahliye işlemleri yapılmış. AFAD Başkanlığımızın ekiplerinin daha önce bu tarz deprem, yangın, sel gibi konulardaki çalışmaları yoğunlukla tahliye üzerineydi" dedi.