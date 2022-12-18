Birbirinize çalım atmayı bırakın adayınızı çıkarın, yarış başlasın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, AK Parti Mardin İl Başkanlığı binasının da açılışını yaptı. İşte Erdoğan'ın buradaki konuşmasının satırbaşları:Son günlerde bir mahkeme kararının üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde faşist bir anlayış var. Birileri mahkeme kararını bizim üzerimizden farklı yöne çekiyor ama biz bunu yutmayız. Bunun adı tek parti faşizmidir. Mertçe ortaya çıkıp mücadele etmek yerine hep başkalarının sırtından iktidar rüyası görme hırsından bir türlü kurtulamadılar. Dün darbecilerin ardından dolanıyorlardı, bugün suni gündemin ardından dolanıyorlar.Bunun bizimle bir ilgisi yok. Söylenenlere hem gülüyor hem üzülüyoruz. Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz. Sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı olmuştur. Ama bu hâkimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez. Konu siyasi tartışma değil bir şahsın, hâkimlere hakaretten mahkûmiyet kararıdır. Henüz biten yargı süreci, yasak yok. Asıl çarpıklık, yargı sürecinin 6'lı masanın siyasi çekişmesinin mezesi haline getirilmeye çalışılması. Bizi de bu oyuna dahil etmek istiyorlar, biz bu oyunun içinde olmadık olmayız. Cumhur İttifakı adayını açıklamış ve meydanlarda. Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan altılı masa ve ortakları, birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına yürekleri yetiyorsa çıkıp adaylarını göstersinler. Çamura yatmadan bizim adayımız şudur deme cesaretini göstersinler, biz de de meydanda kiminle kapışacağımızı, kiminle vizyon yarıştıracağımızı, kiminle program, proje rekabetine gireceğimizi bilelim. Ne 2014 ne 2018'de karşımıza çıkardıkları adaylar böyle bir hava oluşturabildi. Birilerinin kendi iç kavgalarını, Bizansvari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmenin peşinden koştuğunu gördükçe de üzülüyoruz. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti, çözümü milli iradede bulduk. 6'lı masadakilerin ise hesapları farklı.BAYKemal, 6 yaşındaki çocuğu konuşuyorsun. Bizim ciğerimiz yanıyor, o bir felaket, ayrı bir konu. 10-14 yaşında Kandil'e kaçırılan o yavrular için bir kelime ettin mi? Diyarbakır annelerini ziyaret ettin mi? Onlarla helalleştin mi? Ah cambaz ah. 'Helalleşmeye geldim' diyor. Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git, Diyarbakır'a. Oradaki annelerle helalleş. Ama sen kiminle dirsek temasındasın? HDP'yle. HDP, Kandil ile iş tutuyor. Kandil'e karşı senin ciğerin yok, ciğerin. Bir laf edemezsin. Azimle, inançla, dirayetle yürüttükleri mücadeleyle evlatlarını birer birer terör örgütünden kurtaran Diyarbakır annelerini ben Mardin'in bu muhteşem meydanından selamlıyorum.Aldığım bilgiye göre burada 75 bin kardeşim var. Elhamdülillah. Bu bir sevginin, 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır. Yüz yerden yaralansak da Mardin'e hizmetten geri durmadık. Mardin'i eser ve hizmetlerle kalkındırdık, Terör belasından kurtuldukça, Mardin de bu altyapının hakkını veriyor.7 yıl önce çukur olaylarında Mardin'i yakıp yıktılar. Onlar yıktı biz yeniden daha iyisiyle yaptık. Hem Kürt'üz dediler hem Kürt kardeşlerimi çukurlara gömdüler. Lafa gelince kardeşlikten dem vuranların, Müslüman'ıyla Ezidi'siyle sizleri birbirine düşürenlerin planlarını biz bozduk.MARDİN'Ekazandırdığımız güncelyatırım bedeli 17.5milyar lira olanyüzlerceeser ve hizmet TürkiyeYüzyılı'na armağan olsun.Ulaştırmada 1.5 milyar liralıkyatırımla hayata geçirdiğimizMidyat Şehir Geçişi ve BağlantıYolları ile Midyat NusaybinYolu'nu, Kızıltepe KöprülüKavşağı'nı, Derik Şehir Geçişive Kızıltepe Yolu'nu, MardinDevletHastanesiKavşağı'nı hizmeteaçıyoruz.Mardin-Nusaybin Yolu30 dakikaya indi. DSİ'nintamamladığı Derik OvasıSulaması, 14 köye yayılan 91bin hektarın üzerinde araziyisuyun bereketiyle buluşturuyor.Mardin Organize SanayiBölgesi'nde 3 milyar liralık yatırımla16 ayrı fabrikayı açıyoruz.MARDİN'DE de petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun daha açılışını yapıyoruz. Karaman-Adana- Gaziantep Hızlı Tren Projemizi, inşallah Mardin'e kadar uzatıyoruz. Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerimize getirilen doğalgaz hatlarının açılışını gerçekleştiriyoruz.MARDİNHavalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedik. Kabul edenler, kabul etmeyenler? İttifakla kabul edilmiştir. Nobel ödüllü hocamızın adı bundan sonra Mardin'e girerken görülecek.