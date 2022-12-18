CHP ve HDP, ABD’de ortak masayı kurdu

HDP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy ile CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, ABD'in başkenti Washington'da düzenlenen "11'inci Ortadoğu Çalışmaları Enstitüsü Yıllık Türkiye Konferansı"nda buluştu. Hişyar Özsoy ve Ahmet Ünal Çeviköz, yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimleri ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özsoy, Haziran 2023'te düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'na destek vermeleri için, "Türkiye demokrasisinin garanti altına alınması, özgürlüklerin korunması, eşitlik, insan hakları ve Kürt sorununun tartışılması için uygun ortamın oluşturulması" şartlarının olduğunu ifade etti. CHP İstanbul Milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz ise "Türkiye'yi demokratikleştirme daha doğrusu yeniden demokratikleştirme" projelerinin şimdiden belli olduğunu belirtti. Çeviköz, Kürtlerin kültürel hakları, anadilini konuşma ve eğitim haklarının seçimden sonra gündeme geleceğini iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de Kürt sorununun olduğunu kabul ettiğini kaydeden Çeviköz, "Ülkeyi demokratikleştirme konusunda HDP ile CHP arasında ortak bir nokta olduğu son derece açık" şeklinde konuştu. SABAHDiyarbakır'daaralarında HDP'li milletvekillerinin de olduğu bir grup, PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak istemiş, Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy da eyleme katılmıştı. Öcalan'a destek yürüyüşünde 2 kişi gözaltına alınırken, HDP'li Hişyar Özsoy polislere tehditler savurmuştu. Özsoy bir polise "Bak bu kenti birbirine katarız. Bırakın bu çocukları. Seninle konuştuğumda yüzüme bakacaksın, kendini ne zannediyorsun sen, terbiyesiz adam. Akıllı olun, kimsin sen" demişti.