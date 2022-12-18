Ebedi ve Ezeli kardeşliğimize sahip çıkalım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 749. Vuslat Yıl Dönümü'ne ilişkin mesajında, büyük mütefekkir, mutasavvıf ve gönül sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle yad etti. Erdoğan, mesajında "Hazreti Mevlana'nın kalplerimizde harladığı aşk ateşi aradan geçen 7,5 asra rağmen gönüllerimizi arındırmaya devam ediyor. Her Şeb-i Arus'da Hazreti Mevlana'nın milletimizle birlikte tüm insanlığa bıraktığı bu kıymetli hazinenin önemini daha iyi anlıyoruz. Aşk medeniyetinin müntesipleri olarak önce kendi aramızda sevgiyi tesis edecek, ardından da komşularımızdan başlayarak tüm insanlığa sevginin, aşkın ve şefkatin diliyle sesleneceğiz. Hazreti Mevlana'nın rehberliğinde mazimizi olduğu gibi istikbalimizi de sevgi üzerine, merhamet üzerine, dayanışma üzerine inşa edeceğiz. Kardeşliğimize halel getirmediğimiz, mazlum ve mağdura gönlümüzü açtığımız, birbirimize sahip çıktığımız müddetçe, Allah'ın izniyle kimse bizi bölemez. Ne içeriden, ne dışarıdan kimse bizi yıkamaz" ifadesini kullandı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: "Bugün Konya'da bulunan siz Mevlana dostları başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerinden fitne tüccarlarına prim vermeden, ebedi ve ezeli kardeşliğimize sahip çıkmasını özellikle rica ediyorum."