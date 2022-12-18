Göklerdeki devrimin adı Kızılelma

Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu geçtiğimiz günlerde başarıyla gerçekleştirdi. Tekirdağ Çorlu'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden saat 14.59'da havalanan Bayraktar Kızılelma, 15.17'de ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. A Haber'e özel röportaj veren Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar şunları söyledi:Kızılelma bizim bu mücadeleye başladığımız 20 yıldan beri hayalimizdi. 6 tonluk Kızılelma'nın uçması bizim için gurur. Bizler için hayatın anlamı olan bir mücadele. Zaman zaman çok acı şeyler yaşadık. Bunlar sadece bir ticari girişim ya da mühendislik kabiliyetini sergileme platformu değil, bizler için anlamı çok büyük. Milletimizin hürriyet duygusunun ifadesi. Medeniyetimizin güzel değerlerinin sesinin yükseltilmesi için yapıldı. Halen dalga geçmeye çalışanlar oluyor ama bütün dünya takdir ediyor.Cumhurbaşkanımızın, elbette yolundan dönmeden kararlılıkla ilerliyor olması bizler için ilham kaynağı. Ben bu milletin bir evladı olarak milli savunmaya olan desteğinden dolayı şükranlarımı iletiyorum. Kızılelma'nın en büyük farkı, insansız bir savaş uçağı olması. Burada aslolan hava muharebesinin bütün geleceğini barındırıyor. 'Dünyada artık biz de varız' diyor Kızılelma. Aslolan bu. Aynen Ergenekon'da ecdadımızın yeni bir dünyaya kapılarını açtığı gibi demiri delip, Kızılelma onu ifade ediyor. Biz de burada varız, takipçi değiliz. Türkiye, havacılığın doğduğu yüzyıldan beri dışa bağımlı olmuş. Ama artık olmayacak. Bütün bu gelecekte Türkiye de var olacak. Oyun kurucu olacak. Milletimiz de var olacak. Kızılelma bunun ifadesi. Bu adımı atmış olmak, bu dünyanın kapılarını açmış olmak demek. O nedenle çok kıymetli Kızılelma.Kızılelma düşük görünürlüklü olarak tasarlandı. 5'inci nesil savaş uçaklarının yapabildiklerini yapacak. Yapamadıkları görevleri de yapacak. Tüm yerli mühimmatları taşıyabilecek. Radar sinyallerini geri döndürecek şekilde tasarlandı. Bütün savaş uçaklarının insansız olacağı yıllardır konuşuluyor. Kızılelma işte o geleceği yakınlaştırdı.Bütün dünyada üretilen ve ülkemizde üretilen bütün mühimmat ailelerini taşıyacak Kızılelma. Akıncı da bunu yapıyor şu anda. Bayraktar TB3 de inşallah TCG Anadolu'da görev yapacak şekilde tasarlanıyor. Kızılelma da o şekilde tasarlanmaya devam ediyor. Türk orduları dünyada SİHA'larla kazanılan ilk savaşı kazandıysa bir gün Allah nasip eder de envantere girebilirlerse, envantere girip görev yaparlarsa dünya havacılık tarihinde devrim yapacaklar. Bunu da tarihe bir not olarak düşmek istiyorum. Dünyada sadece birkaç ülke insansız savaş uçağı geliştirme projeleri yürütüyor. Biri ABD, biri Çin, bir tanesi de Rusya. Ben bütün geleceğin insansız savaş uçaklarında olduğunu düşünüyorum. Bizim felsefemiz, yarının yarışlarına hazırlan ve dünyada bir numara ol. Bizim genç nüfusumuz, genç beyinlerimiz çok önemli. Gencecik ekipler yapıyor bunları. Kızılelma'ya, programa ortak olma noktasında ciddi talepler var.