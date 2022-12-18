Levent Göktaş cezaevinde

Bulgarıstan'ın iade ettiği Hablemitoğlu suikastı faili Levent Göktaş, Türkiye'ye getirildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili 6 ay önce kılık değiştirip Antalya ve İstanbul'un ardından Bulgaristan'a kaçan firari Mustafa Levent Göktaş, Türkiye'nin talebi üzerine iade edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suikastın olduğu tarihte Özel Kuvvetler Komutanlığı MAK Alay Komutanı olan emekli Albay Levent Göktaş'ın tutuklanma gerekçesinde, serbest bırakılması halinde delilleri karartma ihtimali ve kaçma şüphesi bulunduğu vurgulandı. Hakkında kırmızı bülten bulunan Göktaş, Bulgaristan- Türkiye sınırına yakın Svilengrad kentinde polis kontrolünde Bulgar makamlarınca 1 Eylül'de gözaltına alınmıştı. Türkiye'nin iade talebini Bulgaristan Filibe Temyiz Mahkemesi kabul etmişti.