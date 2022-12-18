Mağdur anneye suç duyurusu

KIRŞEHİR Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan M.Z.'nin, kendisini yanlışlıkla arayan 14 yaşındaki erkek çocuğa cinsel içerikli fotoğraflarını gönderip taciz ettiği ortaya çıkmış, çocuğun annesi Y.D., CHP'li Kırşehir Belediyesi önünde eylem yapmıştı. Anne Y.D. elindeki fotoğrafları gösterip, "Sapık ve hırsızlara göz yumuyorlar. Belediyede çalışan bu adam, oğluma cinsel içerikli fotoğraf gönderip taciz etti" diyerek isyan etti. Aile, M.Z. isimli belediye çalışanından şikâyetçi olurken, belediye anne hakkında suç duyurusunda bulundu. Mahkemeye sevk edilen tacizci M.Z. ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.