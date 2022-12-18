Tacize koruma mağdura dava

KırşehirBelediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan M.Z.'nin, 14 yaşındaki B.T. isimli çocuğa cinsel içerikli fotoğraflarını göndermesi sonrası aile, M.Z.'den şikâyetçi oldu. Anne Y.D. belediye yetkililerinin tazminat ödememek için tacizcinin işine son vermek istemediklerini ancak savcılığa şikâyette bulununca işten çıkardıklarını söyledi. CHP'li Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan M.Z. isimli erkek çalışan, kendisini yanlışlıkla arayan 14 yaşındaki B.T. isimli erkek çocuğa mesaj yoluyla cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdi. Çocuğun ailesi durumu fark edince mesajlaşmaların dokümanlarıyla birlikte belediyeye gidip yetkililerle görüştü. İddiaya göre belediye yetkilileri M.Z.'nin işine son verilmesi halinde doğacak olan tazminat miktarını belediyenin karşılayamayacağını, bu yüzden işine son verilmeyeceğini söyledi. Bunu duyan anne Y.D. belediye binası önünde ateş püskürdü.SABAH'A konuşan anne Y.D. adalete güvendiğini belirterek, "Bu olay hepimizin başına gelebilirdi. Benim oğlumun profil fotoğrafını gördüğü ve yaşını bildiği halde ahlaksızca konuşmalar ve fotoğraflar gönderdi. Belediye bu adamları korumasın. Eğer şikâyetçi olmasaydık üstü kapatılacak yanına kâr kalacaktı. Savcılığa şikâyetçi olunca işine son verdiklerini öğrendik. Demek ki isteyince yapılıyormuş. Bu sapıkları koruyor, göz yumuyorlar. Adalete güveniyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.