CHP’li belediye işten çıkardı Başkan Erdoğan sahip çıktı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde, 1996 yılında teröristler tarafından şehit edilen Bilal Batırır'ın (26) eşi 2 çocuk annesi Hatice Batırır, şehit yakınlarına verilen haklardan yararlanarak 2009 yılında Adana büyükşehir Belediyesinde, otobüs şoförü olarak işe başladı. İşyerinde kendisiyle, "Sen neden sabit hatta çalışıyorsun? Sen şehitlik üstünden pirim yapıyorsun? Bizi hakkımızı yiyorsun. Kocan şehit olduysa benim için mi şehit oldu" diye tartışan meslektaşından şikâyetçi olunca, diğer kadın şoföre uyarı cezası verildi. Bu olayın ardından ise mobbinge uğramaya başlayan Batırır, durumu Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a anlatmak istese de makama kabul edilmedi.Raporlu olduğu bir dönemde ise "Hakkında çok sayıda şikayet var. Bundan dolayı görevine son verildi" denildi. Belediye Başkanı Zeydan Karalar'da, konu meclis gündemine taşınınca, hakkında çok sayıda şikayet geldiğini ve bu yüzden işten çıkarttıklarını söyledi. Ancak, 9'uncu noter tarafından Batırır'a gönderilen iş akdinin fesih bildiriminde, "A haber adlı televizyon kanalında çıkan haberlerde, Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs Şube Müdürlüğü idaresi ile ilgili asılsız, gerçeği yansıtmayan iddialarda bulunduğunuzdan ve raporlu olduğunuz için röportaj verdiğinizden dolayı iş akdiniz fesih edilmiştir" denildi. Şehit eşinin CHP'li belediye tarafından işine son verilmesi ise kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.Durumu öğrenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, şehit eşini ziyaret ederek iş müjdesini verdi. Ardından şehit eşi Batırır, Yüreğir Belediyesi Mali Hizmetler Büro Müdürlüğü kadrosunda, Millet Bahçesi'nde bulunan Ters Ev'de işe başlatıldı. Haksız yere işten çıkarıldığını ve tazminatının ödenmediği için dava açtığını ifade eden Batırır, "Zeydan Karalar disiplinsiz davranışlarımdan dolayı işten çıkartıldığımı söyleyerek bana iftira attı. Bir şehit eşini karalamaya utanmıyorlar. Yaşadıkları bu topraklarda şehit eşimin kanı var. Eşim sayesinde huzurlu yaşıyorlar."Cumhurbaşkanımızın, bu kadar memleket sorunu var iken benimle ilgilenmesinden çok mutlu oldum. Bana sahip çıktı, üzüntümü hafifletti. Şehit eşimin acısını unutturdu. Allah Cumhurbaşkanımızı memleketimizin başından eksik etmesin. En büyük hayalim kendisini görmek. Kendisiyle ne kadar gurur duysak azdır. Babası şehit olduğunda 4 aylık olan oğlum sağlık problemi nedeniyle işsiz. Bana sahip çıkan Cumhurbaşkanımızın şehit oğluna da sahip çıkacağına inanıyorum."