İsmail Saymaz’dan bomba iddia! Akşener’den ’Kılıçdaroğlu’ talimatı: Çarşamba’yı bekleyin

AKŞENER'DEN ÇARŞAMBA GÜNÜ TALİMATI

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına kendi partisinden herhangi bir cevap gelmemesi için talimat verdiğini söyledi. Saymaz, Akşener'in partililerden Çarşamba gününü beklemesini istediğini belirtti.

Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu'nu yarınki grup toplantısına davet etti.