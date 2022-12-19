Yeniçağ Haber Müdürü’nden skandal paylaşım! Hafızlık için “Asalaklık adaylığıdır” dedi

"TOPLUMUN SIRTINDAN GEÇİNECEK ASALAKLAR YARATMAKTIR"

Skandal ifadelerini sürdüren Ergin, sözlerine şöyle devam etti: "Herkesin elinde cep telefonunun olduğu iletişim çağında hafız yetiştirmek, bir şey üretmeden toplumun sırtından geçinecek asalaklar yaratmaktır. Bu çocuklar insanlık için bir şey üretmeyecek, sadece tarikatların siyaset ve Diyanet'ten geçinme düzenini devam ettirmeye yarayacak!"