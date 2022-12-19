Yeniçağ Haber Müdürü’nden skandal paylaşım! Hafızlık için “Asalaklık adaylığıdır” dedi

Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafız olanlar için icazet törenleri düzenleniyor. Hafız olduktan sonra yapılan törenler ise kimilerinin hedefi haline geliyor. Hedef gösterenlerden biri de İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ Gazetesi'nin Haber Müdürü Fatih Ergin. Ergin, resmi Twitter hesabından hafızları hedef alan bir paylaşım yaptı. Ergin skandal ifadeler kullanarak "Teknoloji çağında hafızlık asalaklık adaylığıdır" dedi.
"TEKNOLOJİ ÇAĞINDA "HAFIZLIK" ASALAKLIK ADAYLIĞIDIR"
Ergin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hafızları hedef alarak şunları söyledi: "Müftülükler hafızlık kursu inşaatına yardım topluyor, tarikatlar görkemli hafızlık icazet törenleri yapıyor. Hafızlık bu çağda neye yarıyor? Teknoloji çağında "hafızlık" asalaklık adaylığıdır. O çocuk bir şey üretip geçinemez! Derdiniz sevapsa cumaları SMA'lılara para toplayın!"
"TOPLUMUN SIRTINDAN GEÇİNECEK ASALAKLAR YARATMAKTIR"
Skandal ifadelerini sürdüren Ergin, sözlerine şöyle devam etti: "Herkesin elinde cep telefonunun olduğu iletişim çağında hafız yetiştirmek, bir şey üretmeden toplumun sırtından geçinecek asalaklar yaratmaktır. Bu çocuklar insanlık için bir şey üretmeyecek, sadece tarikatların siyaset ve Diyanet'ten geçinme düzenini devam ettirmeye yarayacak!"