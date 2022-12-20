ABB, suya indirim bahanesiyle yardımları kesti: 15 bin personel alımına tepki yağdı

"ABB'NİN YAPMASI GEREKEN AMA YAPMADIĞI HİZMETLERİ DE BİZ YAPIYORUZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin 60 milyar lira olduğunu hatırlatan Başkan Acar; "Bizim bütçemiz 160 milyon. Biz bu bütçelerle hem gıda hem nakdi yardımlarımızı yaparken, yatırımlarımızı ve hizmetlerimize de devam ediyoruz. Kızılcahamam Belediyesi batmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken ama yapmadığı hizmetleri de biz yapıyoruz. Sosyal yardımlar üzerinden vatandaşımızı tehdit etmesini biz garipsedik. Şu ana kadar algı belediyeciliği üzerinden gittiler ama Ankara halkı kim olduğunu öğrendi. Biz Mansur Yavaş'ı tanıyorduk, vatandaşımız da tanımaya başladı. Mansur Yavaş'ı tanırsanız sevmezsiniz. Ankara'nın 4 yılı heba oldu, inşaallah bir yıl sonra tekrar AK kadrolarla buluşacak. Mansur Yavaş, 2004'ten buyana ücretsiz olan milli parkı gelir gelmez paralı yaptı. CHP zihniyeti hem çivi çakmıyor, hem ücretli hale getiriyor. Bize versinler tekrar ücretsiz hale getirelim, nasıl işletilir gösterelim." ifadelerini kullandı.