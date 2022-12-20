Annenin isyanı: Bu sapıkları serbest bırakmayın

CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde çalışan M.Z.'nin, 14 yaşındaki çocuğa cinsel organının fotoğrafını atarak tacizde bulunduğu iddiasının ardından serbest bırakılmasına anne Y.D. isyan etti. Kırşehir Adliyesi önünde açıklama yapan Y.D., "Oğlumu taciz eden bu sapık serbest bırakılmış. Bu olayı belediyeye bildirdiğimde özel kalem müdürü ve personel müdürü beni bir odaya kapatıp darp ettiler. Bir laf çıkarmışlar, 'Anne para istiyor' diye. Soruyorum; kimin evladına kim kaç para değer biçebilir? Adalete sesleniyorum; bu sapıkları serbest bırakmayın. Bu adamın tutuklanmasını istiyorum. Daha kaç gencimize el uzatacaklar. Vicdanları yok mu?" dedi. Öte yandan Kırşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, M.Z.'nin işine son verildiği bildirildi.