CHP’li Meclis Üyesine çocuğa tacizden ceza

CHP'dekitaciz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Kırşehir Belediyesi çalışanının 14 yaşındaki çocuğa cinsel organının fotoğrafını göndermesine tepkiler sürerken bir skandal da İstanbul Maltepe'den geldi. Maltepe Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz da "çocuğa zincirleme taciz" suçundan 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.Maltepe Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Türkyılmaz, ailecek görüştükleri komşusu S.C.'nin 16 yaşındaki B.D.C. isimli kızına taciz içerikli mesajlar gönderdi. Gelişme üzerine B.D.C'nin ailesi olayı yargıya taşıdı. İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Türkyılmaz "çocuğa zincirleme taciz" suçundan 18 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın sabıkasızlık halini göz önünde bulundurarak "hükmün açıklanmasının geri bıkarılmasına" karar verdi.