“HDP’nin hesaplarına bloke konulsun” talebi

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Anayasa Mahkemesi'nden HDP'nin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını talep etti. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, Başsavcı Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 gününü belirlemişti. Şahin, sözlü açıklaması öncesi Yüksek Mahkeme'ye bir talep gönderdi. Talepte, HDP'nin terör örgütü ile organik bağının devam ettiği kaydedilerek partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması istendi. Şahin'in talebi, Anayasa Mahkemesi'nce değerlendirilerek karara bağlanacak.