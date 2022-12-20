Horasan Erenleri Federasyonu’na arsasını hibe etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki 6 dönümlük arsasını, Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiğini bildirdi. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Prof. Dr. Erol Güngör'ün "Nerede evliya kabri varsa orası Türk toprağıdır. Evliyası olmayan yerde Türk de yok demektir" sözlerini anımsatarak şunları kaydetti: "Alevi de biziz, Sünni de biziz, Caferi de biziz. Hepsinden önemlisi ve önceliklisi biz Müslüman Türk milletiyiz. Hediye ettiğim arsanın takdire şayan nice hizmetlere ve manevi ilerlemeye vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum." ANKARA