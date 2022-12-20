Orta yaş arttı genç nüfus azaldı

TÜİK, 2021 yılına ilişkin nüfus ve konut sayımı istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Cumhuriyetin ilk yıllarında, önceki savaş döneminin de etkisiyle kadın nüfus, erkek nüfustan fazla sayılırken, yıllar içinde kadın ve erkek nüfusu hemen hemen eşit büyüklüğe ulaştı. 1935 yılında yüzde 54.7 olan çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, yıllar içinde artarak 2021 yılında yüzde 67.9'a ulaştı. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı 1935'te yüzde 41.4 iken yıllar içinde azalma eğilimi göstererek 2021 yılında yüzde 22.4'e düştü. Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise 1935'te yüzde 3.9 iken 2021 yılında yüzde 9.7'ye yükseldi. Yıllara ve cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranı, kadınlardan daha yüksek.1935 yılında yüzde 80.8 okuma yazma bilmeyenlerin oranı, yıllar içinde sürekli düşme eğilimi göstererek 2021 yılında yüzde 2.5 oldu. 1970 yılında yüzde 28.8 olan ilkokul mezunu oranı, 2021'de yüzde 22.5 oldu. İlkokul, ortaokul veya dengi okul mezunlarının oranı 1970'te yüzde 3.6 iken 2021'de yüzde 25'e yükseldi. Lise veya dengi okul mezunu olanların oranı 1970'te yüzde 2.6 iken 2021'de yüzde 22.4 oldu. Diğer yandan yükseköğretim mezunu olanların oranı 1970'te yüzde 1 iken 2021'de yüzde 17.6'ya ulaştı. 2007-2008 döneminde yüzde 3.18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, 2021 yılında yüzde 3.28 oldu. Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47.5'ini erkekler, yüzde 52.5'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de ikamet eden 84 milyon 680 bin 273 kişinin yüzde 94.9'unun doğum yerinin Türkiye, yüzde 3.7'sinin ise yurtdışı olduğu görüldü.Hanehalklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında; yüzde 60.7'sinin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 27.6'sının kiracı olan, yüzde 8.4'ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0.9'unun da lojmanda oturan hane halklarından oluştuğu görüldü.Türkiye'nin 1935, 1960, 2000 ve 2021 yılı nüfus piramitleri incelendiğinde; sağlık alanında kaydedilen gelişmelere, yaşam standardının ve refah düzeyinin artmasına bağlı olarak doğurganlık ve ölümlülük hızlarının azalması ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Toplam nüfusta yaşlı ve ortanca yaş nüfusun oranı arttı, çocuk ve gençlerin oranı azaldı. 1935 yılında yüzde 21.2 olan ortanca yaş, 2021 yılında yüzde 33.1 oldu.Türkiye'de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde; erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü. Türkiye nüfusu içinde cinsiyete göre en çok kullanılan isimler incelendiğinde ise erkeklerde Mehmet, kadınlarda da Fatma isminin ilk sırada olduğu gözlendi.