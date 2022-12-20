Son dakika: Çin’den Türkiye’ye ’milyar dolarlık’ teklif! ’Gelin birlikte yapalım’

DÜNYADAKİ 17 NADİR TOPRAK ELEMENTİNİN 10'U ESKİŞEHİR'DE VAR

Beylikova'daki son durumu anlatan İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç ise "Beylikova'daki hikâye, 1959'da başlamış ve bu araştırmalarda 384 bin ton toryum madeni bulunmuş. Daha sonraki araştırma süreçlerinin yanında toryumun yanı sıra barit, florit ve NTE tespit edilmiş. Hacettepe Üniversitesi'nin AR-GE birimi ile yapılan tespit çalışmaları, 2021'de tamamlanmış. Çin, 800 milyon ton rezerv ile dünyada birinci sıradayken, Beylikova'da bulunan rezerv, 694 milyon ton ile ikinci sırada. Şu anda gelinen noktada Beylikova'da yıllık 1200 ton kapasiteli bir pilot tesis kurma çalışması var. Tesis, endüstriyel hale geldiğinde yıllık 570 bin ton kapasiteli olacak. Burada 70 bin ton Barit, 72 bin ton Florit bunların yanı sıra NTE ve toryum madeni ayrıştırılacak. Dünyadaki 17 nadir toprak elementinin 10'u Eskişehir'deki Beylikova ocağında mevcut. Bu elementler hibrit motorlardan cama, seramikten uçak alaşımına kadar onlarca alanda kullanılıyor. Hatta NASA'nın roketlerinde dahi nadir toprak elementleri kullanılıyor" dedi.